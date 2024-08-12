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Spor Arda Güler'in performansını gören Mbappe, daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
Spor

Arda Güler'in performansını gören Mbappe, daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 19:50:00 -
Arda Güler'in performansını gören Mbappe, daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı

Performansıyla tüm dikkatleri üstüne çeken Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Antrenmanda gösterdiği üstün performansla Mbappe'yi büyüledi.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, sezon öncesi hazırlık kampında performansıyla dikkat çekti. Antrenmanda gösterdiği üstün performansla takım arkadaşlarını şaşırtan Güler, dünyaca ünlü futbolcu Mbappe'yi de büyüledi. Güler'in antrenmanda attığı gol sonrası Mbappe, Arda'nın yanına giderek 'Çalışmaktan vazgeçme' dedi ve antrenmanı yarıda bıraktı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, sezon öncesi hazırlık kampında mükemmel performansıyla yine adından söz ettiriyor.

DAYANAMAYIP YANINA KOŞTU

İspanyol devinin dün yaptığı antrenmanda müthiş performans sergileyen Güler, harika bir gole imza attı. Bu golün ardından yeni takım arkadaşı Mbpape daha fazla dayanamadı ve Arda'nın yanına koştu.

MBAPPE'NİN AĞZI AÇIK KALDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İspanya medyasında yer alan habere göre Mbappe Arda Güler'in yanına giderek, "Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın. Adını duymuştum ama bu kadar zeki ve yetenekli olduğunu tahmin edememiştim. Çalışmaktan vazgeçme" dediği öğrenildi.

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