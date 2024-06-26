Arda Güler'den veda paylaşımı
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılan Nacho Fernandez'e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.
LaLiga devi Real Madrid, takımın kaptanlarından olan Nacho Fernandez'in kulüpten ayrılacağını duyurdu.
İspanyol devinin formasını giyen Arda Güler, Nacho'nun veda kararının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı ve veda etti.
Arda Güler paylaşımında, "Teşekkürler kaptan" ifadelerine yer verdi.
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