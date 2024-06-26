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Spor Arda Güler'den veda paylaşımı
Spor

Arda Güler'den veda paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 07:18:00 -
Arda Güler'den veda paylaşımı

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılan Nacho Fernandez'e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.

LaLiga devi Real Madrid, takımın kaptanlarından olan Nacho Fernandez'in kulüpten ayrılacağını duyurdu.

 İspanyol devinin formasını giyen Arda Güler, Nacho'nun veda kararının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı ve veda etti.

 Arda Güler paylaşımında, "Teşekkürler kaptan" ifadelerine yer verdi.

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