Arazi sahipleri ile bir türlü anlaşılamadı! 5 ilde petrol olduğu düşünülen arazilere el konuldu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, atman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bulunan bazı sahaların kamulaştırıldığını duyurdu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.
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