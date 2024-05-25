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Ekonomi Arazi sahipleri ile bir türlü anlaşılamadı! 5 ilde petrol olduğu düşünülen arazilere el konuldu
Ekonomi

Arazi sahipleri ile bir türlü anlaşılamadı! 5 ilde petrol olduğu düşünülen arazilere el konuldu

Yeniakit Publisher
2024-05-25 16:32:00 -
Arazi sahipleri ile bir türlü anlaşılamadı! 5 ilde petrol olduğu düşünülen arazilere el konuldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, atman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bulunan bazı sahaların kamulaştırıldığını duyurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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Yorumlar

sukru

Ağa babaları abd biz işgal edene kadar direnin vermeyin demiştir mutlaka.

hasel

Kamulaştırılsın,petrol,gaz her neyse çıkarılsın.Türkiyenin enerji sorunu çözülsün ve devletin yılda enerjiye verdiği yaklaşık YÜZ MİLYAR DOLAR para devlette kalırsa;BU MİLLETİN CEBİ parayla dolar.Arazi sahiplerini razı edip,uygun fiyat verilirse arazi sahipleri yok demez.
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