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Ekonomi Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi
Ekonomi

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-28 11:43:00 - 2024-05-28 12:16:09
Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, "Çalışanlarımızı Arap ülkeleri kapıyor, yurtdışından öğrenci personel getiriyoruz" açıklaması yaptı.

Antalya’da tatile gitmeye bütçesi yetmeyen Türkler, yurt dışında alternatif seçenek arayışına yönelirken, turizm sektörünün de personelini rakip ülkelere kaptırdığı ortaya çıktı. Pandemiden bu yana 100 bin turizm çalışanının yurt dışına gittiği tahmin ediliyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu gazetecilerle bir araya geldi.

Recep Genel'in haberine göre TTYD Başkanı Oya Narin, “Pandemi öncesi yeteri kadar insan kaynağımız vardı. Ancak bu insan kaynağını tutamadık. Hizmet sektöründe güvenlikten kuaföre, servisten aşçıya herkesi Arap Yarımadası transfer ediyor” dedi. Turizm çalışanlarının bu ülkelerde ayda 3-5 bin dolar arasında maaş alabildiklerine dikkat çeken Narin, “Biz o kadar sıkıntı çekiyoruz ki Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan’da okullarla anlaşma yaparak Antalya’ya personel çekiyoruz. Bu ülkelerden gelenlere 500-600 dolar maaş artı yeme, yatma veriyoruz” dedi.

Sharm-El Sheikh’teki otellerde personelin önemli bir bölümü Türk

Gazetecilerin “Kaç kişi gitmiştir” sorunu yanıtlayan TTYD Başkan Yardımcısı Mehmet Nane ise “Pandemi ve sonrasında 100 bini geçmiştir. Üst yönetimde, kilit noktalarda, garson, aşçı hep Türkler var” ifadelerini kullandı. Nane, Mısır’da Sharm-El Sheikh’teki otellerde personelin önemli bir bölümünü Türk olduğuna da dikkat çekti. Oya Narin, Türkiye’de sahil şeridinin 5 yıldızlı otellerle dolu olduğuna işaret ederek, “4, 3, 2 ve 1 yıldızlı tesisler olmadığı için daha düşük bütçeli grupları alamıyoruz” dedi. İspanya’da 500 bin yatağa yakın rezidans olduğuna işaret eden Mehmet Nane ise “Rezidans uzun kalışlar için çok önemli. Rezidansların da önünün açılması sektör açısından son derece önemli” diye konuştu.

İsranbul’un yoğun trafiği turizm için de önemli bir sıkıntı yaratıyor. TTYD Başkanı Oya Narin, Galataport’tan çok iyi hizmet alıyor olmalarına rağmen, Sultanahmet’e Nuruosmaniye’ye misafirlerini transfer edemediklerin dile getirdi. “Bu durum turistleri küstürüyor. Tarihi yarımadaya giden tercihli yolda turistik küçük araçlara izin veriliyor, fakat turist otobüslerine izin verilmiyor. Valilik tramvayı öneriyor. Amerikalı, Avrupalı ya da yaşı ileri misafiri tramvaya bindiremezsiniz. Çünkü hemen tazminat davası açıyor, acente itiraz ediyor” dedi.

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Yorumlar

Salih tekin

Ajda gebersen toprağı leş edeceksin yaşasan havamızın içine edeceksin süper star necaset ..görünce gusasım geliii

3bin 5bin dolar ması kim istemez

Turkiyede arap düsmanı yuzde25lik bir topluluk ben neden bu pardan pay almiyom ALIŞMIŞSIN DEVLET CIFLIĞINE YORULMDAN VERMIYOLAR YUZDE48 GELDIĞINDE KASAP BULURSAN ONUNDEN GECERKEN ÇOK BAKACAN 23YIL ONCE BABAN DEDEN GIBI ESKİ TÜRK FILIMLERINI IZLE SIN LAIKLER CEVIRDİ
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