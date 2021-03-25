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Spor Arap Messi gündeme oturdu
Spor

Arap Messi gündeme oturdu

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'ye benzerliği ile dikkat çeken Islam Battah gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 18:10:00 -
Arap Messi gündeme oturdu

Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’ye benzerliğiyle dikkat çeken Mısırlı Islam Battah, gündem olmayı başardı.

Zagazig şehrindeki bir yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklarla vakit geçiren Battah, sakalını uzatınca arkadaşlarının kendisine Messi’ye benzediğini söylediklerini belirtti.

“Sakallarım uzayınca Messi’ye benzerliğim daha net oldu” diyen 27 yaşındaki Mısırlı, çocuklara moral verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ülkesinde boya ustası olarak çalışan Islam Battah, “Çocukların, Messi’ye olan benzerliğimden dolayı mutlu olmalarını sağlamak bana da mutluluk veriyor. Birini mutlu ettiğin zaman Tanrı seni ödüllendirir” dedi.

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