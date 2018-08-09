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Aranan FETÖ'cü noterde enselendi

FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün sözde Ankara Kızılay bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan ve gittiği noterde gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:24
Aranan FETÖ'cü noterde enselendi

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde Ankara Kızılay bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan ve gittiği noterde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan M.Y'nin, çocuğunun yurt dışına seyahat edebilmesi için muvafakatname çıkarmak amacıyla noterde işlem yaptırmak istediği bilgisini aldı.

Bunu üzerine notere giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün sözde Ankara Kızılay bölge sorumlusu olduğu öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:24
  1. Hatay
  2. Ankara
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. noter

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