Araf Suresi 10. ayet anlamı nedir? Araf suresi kaçıncı sayfada?

Araf suresi 10. ayeti ve Sad suresi 54. ayeti Müslüman alemi tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu ayetler Ramazan ayının son cuma günü okunacak bereket (cüzdan) duası oluyor.

Araf suresi 10. ayeti

Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.

Araf suresi 10. ayetin meali

Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

A'raf suresi, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yedinci suresidir. Sure 206 ayetten oluşur. Sure, ismini 46. ve 48. âyetlerinde geçen yüksek yerler, yüksek mevkiler anlamına gelen “el-A’râf” kelimesinden almıştır. Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. İbn Abbas ve Mukatil'den yapılan bir rivayete göre 163-172 ayetleri Medine'de inmiştir. İslam dininde var olan Araf kavramından ve Araf'ta bulunanlardan, bu surenin 46-50 ayetlerinde bahsedilir. Bu nedenle sureye A'raf Suresi denmiştir.

Surede İslam dini itikadına (din esaslarına) ve diğer dini hükümlere ait birçok temel bilgi ve emir bildirilmektedir. Ayrıca bazı peygamberlerin kıssaları ve topluluklarının durumlarına dair tasvirler içerir.

Sad Suresi 54. ayet

İnne hâżâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

Sad Suresi 54. ayetin meali

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koyulur ve oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaz.