Arada bir doğru tespitler yapıyor! Cüneyt Özdemir'in bile ağzı açık kaldı

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Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışileri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya'da bir araya geldi.

'Erdoğan'ın dünya liderliğindeki imzası' olarak nitelendirilen gelişme Cüneyt Özdemir'in bile ağzını açık bıraktı.

Arada bir doğru tespitler yapan Özdemir; Lavrov ile Kuleba'nın Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki masada yaptığı görüşmeyi, "Türkiye'nin büyük başarısı" olarak yorumladı.

Cüneyt Özdemir, "Hiç abartmıyorum tüm dünyanın gözü şuanda Antalya'da. Türkiye çok müthiş bir olaya imza atıyor. Dünyada eşi benzeri var mı bilmiyorum. Savaşan iki ülkenin bakanlarını masaya oturtmak önemli." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Türkiye ziyaretine de değinen Özdemir, "Miçotakis geliyor, bu önemli. Türkiye Dışişleri atakta. Şuanda bir paradigma değişikliğine gidiliyor. Ermenistan'la ikili ilişkiler geliştiriliyor. Bunlar hep önemli gelişmeler" ifadelerini kullandı.