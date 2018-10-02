Aracını vatandaşların üzerine süren şahsın kimliği belli oldu! Geçen yıl...
Bakırköy'de bir kadını darp etmesi nedeniyle vatandaşların tepkisini çeken ve daha sonra aracını yayaların üzerine süren şahsın kimliği belli oldu.02 Ekim 2018 Salı 23:28
Bakırköy'de aracını vatandaşların üzerine sürerek dehşet saçan şahsın, geçtiğimiz yıl da bir olaya karışan G.S.G olduğu öğrenildi.
Geçen yıl 9. kattan ateş ederek 2 kişiyi yaralamış
Edinilen bilgiye göre A.G. isimli bir savcının oğlu olan G.S.G, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul Ataköy'de bir binanın 9. katından parka doğru ateş etmiş ve 2 kişiyi yaralamıştı.
21 yaşındaki G.S.G, gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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