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Ekonomi Araç ve konut sahibi olanlar dikkat! Tüzel bilirkişi dönemi başlıyor
Ekonomi

Araç ve konut sahibi olanlar dikkat! Tüzel bilirkişi dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı, en sık dava konusu haline gelen konut ve araç dolandırıcılığında tüzel bilirkişi uygulamasına geçiyor. Bu tür dolandırıcılık davalarında tüzel bilirkişiler de mahkeme listelerine eklenecek ve hâkim tüzel bilirkişileri de dosyaya atayabilecek. Hâkim, kararını bu uzmanlarca hazırlanan raporlar üzerinden vererek vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 11:54:00 -
Araç ve konut sahibi olanlar dikkat! Tüzel bilirkişi dönemi başlıyor

TBMM’de milletvekillerine yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara, "Taşınmaz, motorlu taşıt değerleme ve muhasebe alanlarında tüzel kişi bilirkişilik uygulaması başlıyor. Kurumsal bir yapıda bu raporlamaların sağlanması mağduriyetleri giderecek, birbirinden tutarsız raporlamaların önüne geçilecektir” dedi.

Milliyet'ten Ayşe Kahvecioğlu'nun haberine göre Tüzel bilirkişilikte Adalet Bakanlığı’nın Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ’yle Ankara’da pilot uygulama başlattığını söyleyen Başara, şunları ekledi:

"Çok güzel sonuçlar da alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu ülke genelinde yaygınlaştırıp resmî listelere de, tüzel kişileri de özellikle başta bu üç alanda kazandıracağız."

Türkiye’de müstakil bir Bilirkişilik Kanunu’nun 24 Kasım 2016’da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Başara, "2017 yılında ilk kez 7 bölgede bilirkişilik bölge kurullarımız kuruldu ve 2017-2020 yılları arasında toplam 2 bin 904 bilirkişi sistemden çıkarıldı. Kanunla, temel etik ilkelere aykırı, güven duygusunu sarsıcı tutum, davranışlar içerisinde bu faaliyeti yürüten... Rüşvettir, emniyeti suistimaldir, zimmettir, bu tarz suçlamalara maruz kalındığında buna ilişkin yaptırımlarla derhâl müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bilirkişilik için görevlendirme rehberi çalışmasına başladıklarını ifade eden İzzet Başara, "Bunu UYAP’a entegre edeceğiz" dedi.

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