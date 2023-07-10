Avrupalı otomotiv devleri endişeli: Şok tahmin gündemi altüst edecek! 'Çin fırtınası yaklaşıyor'

Otomotiv dünyası sıfır emisyon çerçevesinde büyük bir dönüşüm geçiriyor. İçten yanmalı standart modellere göre üretimi nispeten daha kolay olan elektrikli modeller, köklü otomotiv devlerinin yanında yeni nesil küçük yatırımcılar tarafından da rahatlıkla üretiliyor.

Bu konuda en hızlı ülke ise model patlaması yaşanan Çin oldu. Çin'in dünya otomotiv pazarında bu yükselişi ve elektrikli modellerde kullanılan bataryaların hammaddesi üzerindeki hakimiyeti Avrupa'da endişelere neden oluyor.

ÇİN'DEN GALYUM VE GERMANYUM İHRACATINA SINIRLAMA

Çin, ulusal güvenlik ve çıkarları koruma gerekçesiyle 1 Ağustos itibarıyla yarı iletken çip üretiminde kullanılan galyum ve germanyum maddelerinin ihracatını sınırlama kararı aldı. Çin ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler arasındaki ticaret savaşları böylece daha da kızıştı.

"ÇİN FIRTINASI YAKLAŞIYOR"

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, Asya'nın süper gücününün batarya yapımında kullanılan hammedelere hakim olmasının, Avrupa'nın büyüyen elektrikli araç sektörü üzerinde Çin fırtınası yaratacağını söyledi.

Senard, Çin'in çip ve elektrikli araçlarda kullanılan galyum ve germanyum gibi iki metalin ihracatını kısıtlamaya yönelik son kararının, Avrupa2nın Çin’e aşırı bağımlılığını göstermesi nedeniyle Avrupalı liderlerin bunu kırmızı uyarı olarak görmesi gerektiğini söyledi. Senard, "Elektrikli araç üretme kapasitesine sahibiz, ancak tedariklerimizin güvenliğini sağlamak için mücadele ediyoruz." dedi.

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"AVRUPALI POLİTİKACILAR HAREKETE GEÇMELİ"

Geçtiğimiz dönemde Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares de Çin konusunda endişelerini dile getirmiş ve politikacıların harekete geçmesi gerektiğini belirtmişti.

Tavares, Avrupa'daki politikacıların "Stellantis, BMW ve Volkswagen" gibi firmalara yardımcı olmak için harekete geçmemesi halinde Çinli rakipleriyle korkunç bir savaşa gireceğini söyledi.

Avrupa ve Çinli modeller arasındaki fiyat farkının çok yüksek olduğunu söyleyen Tavares, "Bir değişiklik olmaması halinde orta sınıf Avrupalı müşteriler daha fazla Çinli modellere yönelecek. Çünkü insanların alım gücü gözle görülür şekilde azalıyor" diye konuştu.

Tavares Avrupalı yerel üreticilerin korunmaması halinde maliyetleri düşürmek ve daha düşük fiyatlı olan Çinli rakipleriyle mücadele etmek için üretimi ucuz ülkelere taşımak durumunda kalacaklarını aktardı.

İHRACATTA DA LİDER DURUMA GELDİ

Geçen yıl otomotiv ihracatında Almanya'yı geçerek ikinciliğe yükselen Çin, yılın ilk üç ayında da Japonya’yı geçerek, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı unvanını kazandı.

Fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçişin Çin'in yükselişinde ana faktör olduğu ve 2030 yılına kadar 2,5 milyonu elektrikli olmak üzere otomobil ihracatını 5,5 milyona çıkarabileceği belirtiliyor.

Çin pazarında yaklaşık 200 elektrikli otomobil üreticisi bulunuyor ve bunlar pazarın yüzde 85'ini elinde tutuyor.

ALMANYA'DA 3 KATTAN FAZLA ARTIŞ

Ocak-Mart döneminde Almanya'nın ithal ettiği elektrikli otomobillerin yüzde 28'i Çin'den gelirken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 7,8'di.

KISITLAMAYA KARŞI HAMMADDE KOZU

Çin, galyum ve germanyum maddelerinin ihracatına sınırlama kararı ile küresel yarı iletken çip üretimindeki ağırlığını bu iki madde ile gösterdi.

Bu hamle, teknolojik üstünlük için yoğunlaşan küresel savaşın bir parçası olarak görülüyor.

Çin'in bu kararı ABD, Japonya ve Hollanda dahil bazı ülkelere Çin'in de misilleme seçenekleri bulunduğunu hatırlatma amacını taşırken düzenlemeyle söz konusu ülkelerin Çin'in üst düzey çip ve araçlara erişimine daha fazla kısıtlama getirmelerinin önünün kesilmesine yönelik adım olarak tanımlanıyor.

20 KRİTİK HAMMADDENİN LİDER ÜRETİCİSİ

Çin, küresel madencilik payına göre ölçüldüğünde, galyum ve germanyum da dahil 20 kritik ham maddenin lider üreticisi konumunda. Ülke, rafine üretim ve işlemede de hakim pozisyona sahip. Galyum ve germanyum güneş panelleri, lazerler, gece görüş gözlükleri ve bilgisayar çipleri gibi çok geniş bir ürün yelpazesinde kullanılıyor.

Germanyum, çinkonun saflaştırılması sırasında ve yumuşak katranlı maden kömürünün yakılmasında yan ürün olarak elde edilen bir madde. Galyum da boksit ve çinkonun saflaştırılması sırasında alüminyumla beraber elde ediliyor.

KRİTİK ELEMENTLERDE SÖZ SAHİBİ

Çin, kritik elementlerin ihracatında dünyada söz sahibi. Uzay teknolojisinden savunma sanayisine; cep telefonlarından LED aydınlatması da dahil, çelik endüstrisi, otomobil endüstrisi, jet motorlarında ve roketlerde, petrol kuleleri için kirişlerde ve petrol-doğalgaz boru hatlarında kullanılan galyum, germanyum, hafniyum, indiyum, niyobyum, renyum ve vanadyum maddelerini en fazla Çin ihraç ediyor.

MIT Medya Laboratuvarı'nda Macro Connections grubu tarafından oluşturulan uluslararası ticaret verileri için veri görselleştirme sitesi OEC World'a göre Çin'in bu maddeler için 170 milyon dolarlık ihracat kapasitesi bulunuyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan Kritik ham madeler Birliği verilerine göre ise Çin Germanyumun yüzde 60'ını, Galyum'un yaklaşık yüzde 80'ini üretiyor. Germanyumun geri kalanı ise Kanada, Finlandiya, Rusya ve ABD tarafından üretiliyor.

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Akıllı telefonlardan arabalara ve buzdolaplarına kadar her şeye giren yarı iletkenler ilerleyen yapay zekanın anahtarı olarak görülüyor

Kritik hammaddeler Birliği'nde yer alan bilgilere göre, gerekli yüksek saflıkta galyum arsenit, dünyada sadece birkaç şirket tarafından üretiliyor. Bu şirketlerden biri Avrupa'da, diğerleri Japonya ve Çin'de.

Bununla birlikte Çin, dünyadaki germanyum üretiminde yüzde 67'ye galyum üretiminde ise yüzde 95'e ulaşmış olabileceği de tahmin ediliyor.

Galyum, Çin haricinde Japonya, Rusya ve Güney Kore'de de üretiliyor.

Bu metaller, yüksek hızlı bilgisayar çiplerinde, savunma ve yenilenebilir enerji sektörlerinde kullanılıyor. Germanyum, fiber optik kablolarının yapımında kullanılan ana ürünlerden biri ve yüksek hızlı bilgisayar çipleri ve plastiklerin yanı sıra kızılötesi radyasyonda da kullanılmakta.

ÇİP ENDÜSTRİSİ 1 TRİLYON DOLARI AŞACAK

Silikon yerine galyum arsenit ile yapılan yarı iletken levhalar daha yüksek frekanslarda çalışabilir ve ısıya dayanıklı konumda bulunuyor.

Yarı iletkenler en önemli teknoloji ürünlerinden bazıları. Akıllı telefonlardan arabalara ve buzdolaplarına kadar her şeye girerken askeri uygulamaların ve ilerleyen yapay zekanın anahtarı olarak görülüyorlar.

2022’de yaklaşık 600 milyar dolara dayanan yarı iletken çip endüstrisinin büyüklüğünün 2030’da 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu, dünyanın önde gelen çip üreticisi şirketlerin piyasa performanslarından da anlaşılıyor.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın 24 Mayıs'ta açıklanan bilançosunda, gelecek çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin 11 milyar dolar olduğu bildirilmişti. Piyasa beklentileri bunun 7,2 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi.

Nvidia'nın piyasa değeri, 1 trilyon doları aştı. Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin piyasa değeri de 500 milyar doları geçti.

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