Araç sahipleri dikkat: MTV'de yeni karar çıktı, vergi miktarları belli oldu! İşte o açıklama

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) gelen zammın ardından araçlara göre alınacak MTV miktarı da belli oldu. Meclis'e sunulan torba yasa teklifi doğrultusunda, bu yılın sonuna dek yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için ödemeler işte, yeni MTV miktarları...

Zamlardan en çok etkilenen grupların başında araç sahipleri geliyor. Akaryakıt zamları dalgalanma devam ederken bir diğer zam haberi de MTV'den geldi.

MTV ZAMLARI NE KADAR OLDU?

Yeni teklif doğrultusunda Ocak-Temmuz ayı için MTV ödemeleri iki kat olarak yani iki defa ödenecek. Ek MTV oranlarının ödemesi iki ayrı taksit şeklinde yapılabilirken asıl MTV ödemeleri peşin olarak ödenecek. Birinci taksitlerin ödemesi Ağustos ayı sonuna kadar yapılabilecekken, ikinci taksitler için Kasım ayı sonuna kadar vakit tanınacak.

Yeni tescil edilecek araçların ek MTV ödemeleri normal MTV tutarıyla peşin olarak ödenecek. Karara göre: Araç sahipleri ödemelerini İnteraktif Vergi Dairesi mobil uygulamasında 02:00 ile 23.50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartı, havale, banka ve PTT şubeleri aracılığıyla yapabilecek.

ARAÇ YAŞINA GÖRE ÖDENECEK TUTARLAR!

Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc Matrahı 442.300 lira

1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

4-6 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 916 Lira

2023 MTV: 1479 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 1715 Lira

2023 MTV: 2769 Lira

4-6 yaş

1601-1800 cc

2022 MTV: 3158 Lira

2023 MTV: 5100 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV: 4904 Lira

2023 MTV: 7919 Lira

7-11 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 512 Lira

2023 MTV: 826 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 995 Lira

2023 MTV: 1606 Lira

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı kayıpların telafisi için afet bölgesinde araçların MTV'den muaf tutulmasına ilişkin kanun teklifi görüşüldü. Teklifin birinci maddesi üzerine söz alan teklif sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, deprem bölgesindeki araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutulacağını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin maddeleri görüşüldü. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "Deprem bölgesindeki tüm araçlar MTV'den muaf" dedi.

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