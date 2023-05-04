Araç sahipleri dikkat! O tarihten itibaren yeni dönem geliyor! O dev artış oranı, zammı unutun! İndirim gelebilir
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor! Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Zorunlu trafik sigortası olası bir kaza durumunda (maddi ve bedeni) ‘karşı tarafa’ verilen zararı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen ödüyor. Yeni dönem başlıyor. Bu haber araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Ödeyecekleri sigorta da düşmüş olacak.
Zorunlu trafik sigortası için 1 Mayıs tarihinden itibaren yeni bir dönem başladığı açıklandı. 1’den 7’ye kadar olan basamaklar bundan sonra 0’dan 8’e kadar olacak. Sektör kaynakları bu adım sonrası indirim geleceğini öne sürüyor!
DEVLETİN BELİRLEDİĞİ ORANI GEÇEMİYORLAR
Posta'nın aktarmış olduğu habere göre zorunlu trafik sigortasında fiyatların kontrol altına alınması için 2017 tarihinden bu yana tavan fiyat uygulaması bulunuyor. Buna göre de sigortacılar devletin belirlemiş olduğu artış oranını geçemiyor.
1 MAYIS’TA DEĞİŞTİ
1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere tavan fiyatlarında tek seferlik yüzde 5 oranında zam yapıldı. Tavan fiyat artırım oranı da aynı tarihten itibaren yüzde 2 olarak değişecek. Prim artırım ve hasarsızlık oranları da güncellendi.
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
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Buna göre 1 Mayıs tarihinden itibaren yapılan değişikle birlikte 0 ve 8 olmak üzere iki yeni basamak eklendi. Artık hiç kaza yapmayan sürücüler 8’inci basamakta olacak. Buna bağlı olarak da ödeyecekleri sigorta da düşmüş olacak. Çok kaza yapan sürücüler 0’a kadar gerileyecek. Aynı şekilde ödeyecekleri poliçe de artmış olacak.