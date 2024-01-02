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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Araç alacaklara görülmemiş liste: Bu modeller ucuz fiyatlar sebebi ile piyasayı altüst etti!
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Araç alacaklara görülmemiş liste: Bu modeller ucuz fiyatlar sebebi ile piyasayı altüst etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 19:49:00 - 2024-01-02 19:59:15
Araç sahipleri dikkat! Araç alacaklara görülmemiş liste: Bu modeller ucuz fiyatlar sebebi ile piyasayı altüst etti!

Araç sahipleri 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarını sonrası kritik olsa da sıfır otomobil almayı düşünenlere müjde! Bayilerin yaptığı dev indirimle 200 bin TL'ye sıfır araç sahibi olma fırsatı doğuyor. 2024 öncesinde görülmemiş indirim kampanyası

Sıfır otomobil almayı düşünenlere müjde! Bayilerin yaptığı dev indirimle 200 bin TL'ye sıfır araç sahibi olma fırsatı doğuyor. İşte aralık ayı indirimlerindeki son durum ve detaylar.
Sıfır araç fiyatlarında son durum! Yıl sonu kampanyaları kapsamında bayiler, araç almak isteyenlere çeşitli indirimler sunuyor.

Otomobil piyasasındaki hızlı yükselişin ardından 2023 ortasından itibaren fiyatlar düşmeye başladı.

Otomobil piyasası son bir aydır resmen durma noktasına geldi. Hızlı bir yükseliş sağlayan araba fiyatları 2023 yılı ortasından sonra yavaş yavaş düşmeye başladı.

2024 yılına da sayılı günler kalınca bayiler ellerinde kalan araçları elden çıkarmak için uygun teklifler yapmaya deva ediyor. Otomobil devi olan Seat da ürünlerinde oldukça cazip indirimler yaparak araç sahibi olmak isteyenleri çekiyor.

2020 yılından sonra hızlı bir yükseliş trendine giren araçlar bir dönem sıfır araç fiyatlarını bile sollamış durumdaydı. Araçların sürekli olarak fiyatları yükseliyordu. Ancak araç satışı ve ikinci el araçlarda yapılan düzenlemenin ardından fiyatlar bir nebze olsun kırılmıştı
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Bayiler stoklarını eritmek istediği için ellerindeki 2023 model araçları uygun fiyatlara veriyor. Özellikle seat lar inanılmaz indirimlere satışa çıkarılmış durumda.
Seat Ibiza modelinde tam olarak 25 bin lira gibi bir indirime gitti. 795 bin lira ya satılan Ibiza modeli şuan için 770 bin liradan satışa çıkarılıyor.

Bayilerde en fazla indirim yapılanlardan biri de Seat Leon. Geçtiğimiz Kasım ayında 1.245.000 TL'den satılan bu model de aralık ayında 1.190.000 TL'ye kadar indirime gitti.

Yani bu durumda bu araçlara da 55.000 TL'lik ciddi bir indirim olmuş oldu. Son olarak da Seat Ateca markasında yapılan ciddi bir indirim var . Ateca, Kasım ayında 1.515.500 TL'den alıcı bulan bu model de şu an 45.500 TL da uygun fiyata alıcı bekliyor.

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