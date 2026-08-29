İzleniyorsunuz: Apple, iPhone çiplerini İsrail’de geliştiriyor!
Apple, iPhone’larda kullanılan kritik haberleşme çiplerinin geliştirilmesinde İsrail’deki mühendislik merkezlerinden yararlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Apple, iPhone’larda kullanılan kritik haberleşme çiplerinin geliştirilmesinde İsrail’deki mühendislik merkezlerinden yararlanıyor.
iPhone 17e’de kullanılan C1X modem ile N1 kablosuz bağlantı çipinin geliştirme sürecinde Apple’ın İsrail’deki ekiplerinin görev aldığı bildirildi. Şirket, yeni nesil çip ve modem çalışmalarında İsrail’deki kadrosunu büyütmeye de devam ediyor.
Apple, iPhone’larda kullanılan bazı önemli çipleri İsrail’deki mühendislik ekipleriyle birlikte geliştiriyor.
iPhone 17e’de kullanılan C1X modem çipi ile N1 kablosuz bağlantı çipinin geliştirilmesinde Apple’ın İsrail’deki mühendisleri görev aldı. Bu çipler telefonun mobil bağlantı, Wi-Fi ve Bluetooth gibi özelliklerinde kullanılıyor.
Apple ayrıca İsrail’de yeni çip ve modem mühendisleri işe alıyor. Şirketin Hayfa, Herzliya ve Kudüs’teki merkezlerinde 5G, 6G, modem ve işlemci teknolojileri üzerine çalışmalar yürütülüyor.
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