İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail

İslam dünyasının en büyük uluslararası teşkilatlarından İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kritik görev değişimi gerçekleşti.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, Filistin ve Kudüs'teki gelişmeleri ele almak ve teşkilatın yeni genel sekreterini belirlemek amacıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplandı.

Toplantıda eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, İİT'nin yeni Genel Sekreteri seçildi. Ahmed, görevi Hüseyin İbrahim Taha'dan devralacak. İİT'nin resmi internet sitesi de bugün Ahmed'in seçildiğini duyurdu.

İSLAM DÜNYASINDA YENİ DÖNEM

57 üyesi bulunan İİT'deki görev değişimi, Filistin ve Kudüs konusunda kritik gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldi. Teşkilat, Birleşmiş Milletlerden sonra üye sayısı bakımından dünyanın en büyük hükümetler arası kuruluşlarından biri konumunda.

Cidde'deki toplantıda yalnızca yeni genel sekreter belirlenmedi. İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunları da masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, mevcut şartlarda İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin artık bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Bin Ferhan, hiçbir ülkenin bölgenin karşı karşıya bulunduğu sorunların üstesinden tek başına gelemeyeceğine dikkat çekti.

İSRAİL'İN E1 HAMLESİNE SERT TEPKİ

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri İsrail'in Filistin topraklarındaki faaliyetleri oldu.

Suudi Arabistan'ın bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik tutumunu yineleyen Bin Ferhan, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi bütünlüğü tehdit eden E1 yerleşim projesini şiddetle kınadı.

İİT de 20 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada E1 kapsamında 1.234 yeni yerleşim birimi için açılan ihaleyi kınamıştı.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ DOĞRUDAN TEHDİT EDİYOR"

Faysal bin Ferhan, İsrail'in E1 projesinin yalnızca yeni yasa dışı yerleşimlerden ibaret olmadığına işaret etti.

Projenin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını doğrudan tehdit eden tehlikeli bir girişim olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, Riyad'ın Filistin konusundaki tutumunun değişmediğinin altını çizdi.

MESCİD-İ AKSA İÇİN NET MESAJ

Cidde'deki toplantıda Mescid-i Aksa'daki gelişmeler de gündeme geldi.

Bin Ferhan, İsrailli yetkililer ile İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kınadı.

Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini değiştirmeye yönelik girişimlere karşı olduklarını vurgulayan Suudi Bakan, kutsal mekanın zamansal veya mekansal olarak bölünmesine de karşı çıktıklarını bildirdi.

YENİ GENEL SEKRETER DENEYİMLİ BİR DİPLOMAT

İİT'nin başına geçen İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, uluslararası diplomasi açısından deneyimli bir isim.

Moritanya'da Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürlüğü görevlerinde bulunan Ahmed, Birleşmiş Milletler bünyesinde de önemli görevler üstlendi.

Ahmed özellikle BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilciliği göreviyle tanınıyor. İİT'nin geçmiş belgelerinde de Ahmed'in Yemen krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik BM çalışmaları desteklenmişti.

Ahmed ayrıca BM bünyesinde Libya ve Suriye'de çeşitli görev ve misyonlarda bulundu.

FİLİSTİN VE KUDÜS KRİZİNİN ORTASINDA GÖREVE GELDİ

İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in İİT Genel Sekreterliğine seçilmesi, teşkilatın İsrail'in Filistin ve bölge politikalarına yönelik peş peşe açıklamalar yaptığı bir dönemde gerçekleşti.

İİT son günlerde E1 yerleşim planının yanı sıra İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne yönelik saldırısını ve UNRWA'nın Kalandiya'daki merkezine düzenlenen baskını da kınadı.

Cidde'deki olağanüstü toplantıyla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yeni yönetim dönemi başlarken, Filistin ve Kudüs dosyasının yeni Genel Sekreter Ahmed'in önündeki en önemli gündemlerden biri olacağı görülüyor.