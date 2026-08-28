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Gündem İstanbul CHP kaosunu yaşıyor! İETT faciasının hemen ardından bu kez 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
Gündem

İstanbul CHP kaosunu yaşıyor! İETT faciasının hemen ardından bu kez 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı

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İstanbul CHP kaosunu yaşıyor! İETT faciasının hemen ardından bu kez 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı

İş bilmez CHP yönetiminin liyakatsiz kadroları İstanbul’a kaosu yaşatmaya devam ediyor. İstanbul, Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 16 kişinin yaralandığı kazanın şokunu atlatamadan yine Zeytinburnu’nda bu kez 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

İstanbul 2 kişinin hayatını kaybettiği İETT kazasının acısını atlatamadan yine Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.

Seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Çok sayıda yaralı var! Yine İETT yine facia
Çok sayıda yaralı var! Yine İETT yine facia

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Çok sayıda yaralı var! Yine İETT yine facia

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Yorumlar

Ömer

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