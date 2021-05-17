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Araç sahipleri dikkat! Yarın gece sona eriyor
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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kararıyla akaryakıt sektöründe 2 aydır devam eden tavan fiyat uygulaması yarın gece sona erecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:24:00 - 2021-05-17 13:25:44
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

EPDK'nin akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek.

Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu.

Güncel tavan fiyat tablosuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira, Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi en yüksek 7,09 lira, motorinin ise 6,45 lira olmuştu.

Ankara'da benzinin litresi 7,15 lira, motorinin litresi 6,51 lira olarak belirlenirken, İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.

EPDK, daha önce yaptığı açıklamada, tüketicilere ucuz olan akaryakıtı tercih etmeleri yönünde çağrıda bulunmuş ve akaryakıtın kalitesinin her lisanslı bayide aynı olmasının zorunlu olduğunu ifade etmişti.

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