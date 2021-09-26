Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TEİAŞ, 3 adet 35 kişilik otobüs, 4 adet 20 kişilik minibüs, 2 adet 33 kişilik otobüs (2 adet 33 kişilik otobüs Malatya İşletme ve Bakım Müdürlüğü için) açık ihale usulü ile ihaleye çıktı. İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi ise 31.12.2024 olacak. İhale 26.10.2021 tarih ve saat 10:00’da Cumhuriyet Mah. Melike Sok. No:1 Kat:3 ELAZIĞ adresinde gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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