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Yerel Araç demiryoluna uçtu: Yaralılar var
Yerel

Araç demiryoluna uçtu: Yaralılar var

Samsun'da demir yoluna devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:20:00 -
Araç demiryoluna uçtu: Yaralılar var

Samsun'un Havza ilçesinde demir yoluna devrilen otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. 

Mehmet Kumbasar'ın (48) kullandığı 06 BOV 782 plakalı otomobil, Samsun - Ankara kara yolu Bekdiğin mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Buradan savrulan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra demir yoluna devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Gülay (49), Recep Çınar (10) ve Diren Bahar Kumbasar yaralandı.

Yaralılardan Diren Bahar Kumbasar, ambulans helikopterle Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havza Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet, Gülay ve Recep Çınar Kumbasar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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