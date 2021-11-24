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Aktüel Araba ev satışı kaparo aldıktan sonra cayılır mı?
Aktüel

Araba ev satışı kaparo aldıktan sonra cayılır mı?

Merkez Bankası’nın faizleri indirmesinden sonra ev ve araç alacaklar da internet siteleri üzerinden konut ve 2. el otomobil fiyatlarını araştırmaya hız verdi. Vatandaşlar almak istediği araç ya da ev için belirli bir miktarda kapora vermekte. Peki kapora alan ancak evi, arabayı satmaktan vazgeçebilir mi? Kaporayı alan ancak satıştan vazgeçilebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:37:00 - 2021-11-24 10:37:53
Araba ev satışı kaparo aldıktan sonra cayılır mı?

İkinci el otomobil satışlarına dair Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, internetten araç satış ilanı verip kaparo aldıktan sonra satışı gerçekleştirmeyen kişiler yönelik önemeli bir emsal karar verdi.

Yıllardır hayalini kurduğu otomobili almak için ilan sahibine ulaşan tüketici kaparo olarak verilen hesap numarasına 100 TL yatırdı. Aradan günler geçmesine rağmen ilan sahibine bir türlü ulaşmayı başaramayan tüketici dolandırıldığını anlayınca Cumhuriyet Savcılığının yolunu tuttu. Yapılan soruşturmada araç almak isteyen onlarca kişiden 100'er TL kaparo alan dolandırıcının kimliği tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanık, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay da emsal bir karar verdi.

Kaparo aldıktan sonra cayılır mı?

Yüksek Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: "Kaparo olarak yatırılan paranın sanık tarafından çekildiği ancak sanığın suça konu aracın satışını katılana vermediği ve teslimini de yapmadığı ortadadır. Katılanın da bir daha sanığa ulaşamadığı, sanığın bu şekilde haksız menfaat sağladığı sanık savunması, katılan beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın suç vasfında hata yapıldığına ve verilen kararın yasalara aykırı olduğuna dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet hükmünün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." 

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