Apple'dan zam kararı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, salı günü yaptığı açıklamada, App Store'daki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarını önümüzdeki aydan itibaren tüm euro bölgesinde, Asya ve Güney Amerika'daki bazı ülkelerde artıracağını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Apple bir blog yazısında, otomatik olarak yenilenebilir abonelikler hariç yeni fiyatların 5 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.

Enflasyon, faiz oranları ve enerji fiyatlarındaki hızlı artış bu yıl yen, euro ve çoğu gelişmekte olan ülkelerin para birimini etkiledi.

Euro bu yıl yirmi yılın en düşük seviyelerine düştü ve haftalardır dolar karşısında zayıflıyor.

App Store'daki fiyat artışları, euro bölgesi ülkeleri dışında, Avrupa'da İsveç ve Polonya'yı, Asya'da Japonya, Malezya, Pakistan, Güney Kore ve Vietnam'ı, Güney Amerika'da ise Şili'yi vuracak.

Apple, Vietnam gibi bazı ülkelerde fiyat artışının tüketicilerden vergi toplamaya ilişkin yeni düzenlemelerden kaynaklandığını söyledi.

Apple'ın App Store'u içeren hizmetler işinden elde edilen gelir, son birkaç yılda hızlı bir şekilde büyüyor ve şu anda çeyrek başına yaklaşık 20 milyar doları buluyor.