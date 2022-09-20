  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları düşecek mi? Uzman isim yanıtladı! Altın fiyatları: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

KPSS ile ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu

İstanbul'da sabır taşıran skandal! Peygamber’in kabri başında büyük terbiyesizlik!

Ekşi Sözlük'te büyük şerefsizlik! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini böyle anlattı

Türkiye'den bomba doğalgaz keşfi! Ukraynalı isim resmen duyurdu

Bu da oldu! Dünyanın ilk robot CEO’su şirket yönetmeye başladı!

Yaycı Paşa Türkiye’ye müdahale hakkı doğuran silahlandırılmış adaları paylaştı!

ABD'li gazeteci sordu: 2023 seçimini kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Erdoğan'dan kısa ve öz cevap

Yakalanan teröristin HDP itirafları şok etti!
Teknoloji Apple'dan zam kararı
Teknoloji

Apple'dan zam kararı

Apple, bazı ülkelerde App Store fiyatlarını artıracak.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:04:00 -
Apple'dan zam kararı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, salı günü yaptığı açıklamada, App Store'daki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarını önümüzdeki aydan itibaren tüm euro bölgesinde, Asya ve Güney Amerika'daki bazı ülkelerde artıracağını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Apple bir blog yazısında, otomatik olarak yenilenebilir abonelikler hariç yeni fiyatların 5 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.

Enflasyon, faiz oranları ve enerji fiyatlarındaki hızlı artış bu yıl yen, euro ve çoğu gelişmekte olan ülkelerin para birimini etkiledi.

Euro bu yıl yirmi yılın en düşük seviyelerine düştü ve haftalardır dolar karşısında zayıflıyor.

App Store'daki fiyat artışları, euro bölgesi ülkeleri dışında, Avrupa'da İsveç ve Polonya'yı, Asya'da Japonya, Malezya, Pakistan, Güney Kore ve Vietnam'ı, Güney Amerika'da ise Şili'yi vuracak.

Apple, Vietnam gibi bazı ülkelerde fiyat artışının tüketicilerden vergi toplamaya ilişkin yeni düzenlemelerden kaynaklandığını söyledi.

Apple'ın App Store'u içeren hizmetler işinden elde edilen gelir, son birkaç yılda hızlı bir şekilde büyüyor ve şu anda çeyrek başına yaklaşık 20 milyar doları buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23