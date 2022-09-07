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Teknoloji Apple’dan zam bombardımanı! Ne varsa fiyatını artırdı
Teknoloji

Apple’dan zam bombardımanı! Ne varsa fiyatını artırdı

Teknoloji ürünleri üreticisi Apple, bugün düzenlediği Gelecek Zaman etkinliğinin ardından Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 22:50:00 -
Apple’dan zam bombardımanı! Ne varsa fiyatını artırdı

Apple bugün akşam saatlerinde düzenlediği Gelecek Zaman etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Burada akıllı telefonlardan kablosuz kulaklıklara, akıllı saatlerden tablet modellerine kadar birçok ürün gördük. Etkinliğe saatler kala ise şirket klasiği olarak Apple Store kapandı. Şimdi ise yeni cihazlarla birlikte açıldı. Fakat bu sırada Apple tüm fiyatlara zam yaptı.

Etkinlik sonrası bütün ürünlerine zam yaptı

Apple, etkinlik sona erdikten sonra mağazasını açtı. Burada yeni ürünlerin paylaşıldığını, fakat aynı zamanda fiyatlara da kur güncellemesi yapıldığını gördük. Zira benzer şekilde son düzenleme yapıldığında dolar 15 ila 16 TL arasında hesaplanıyordu. İşte zam sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları…

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