Apple modem çipi için milyarlarca dolar harcadı! Bağımlılıktan kurtulamadı

Apple, uzun zamandır, kendi hücresel modem çipini geliştirmek için büyük bir çaba içerisinde. Bloomberg’den Mark Gurman’ın verdiği bilgilere göre, Apple bu projeden vazgeçmiş değil. Aksine, şirket bu teknoloji için milyarlarca dolar yatırım yapıyor ve milyonlarca saatlik iş gücü harcıyor. Ancak bu, kolay bir süreç değil. Apple’ın karşısında büyük zorluklar var. Peki, bunca yatırım ve emek neden hala karşılığını bulamadı?

Apple hücresel modem teknolojisi için milyarlarca dolar ve sayısız saatlik emek harcadı

Şu anda Apple, iPhone’larında Qualcomm tarafından üretilen modem çiplerini kullanıyor. Ancak, bu bağımlılığı sona erdirmeye niyetli. Kendi modemini geliştirme hedefiyle yola çıkan şirket, bu alanda büyük yatırımlar yapıyor. Ancak işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Apple’ın kendi geliştirdiği modemler, sinyal gücü ve aşırı ısınma gibi sorunlarla boğuşuyor.

Apple’ın amacı, iPhone’ların kalbinde yer alan çiplerin tamamen kendisine ait olması. Bu, hem maliyetleri düşürecek hem de şirketin ürünlerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak. Ancak şu an için bu yolda bazı engeller var ve Apple’ın bu engelleri aşması zaman alacak gibi görünüyor.

Mark Gurman’a göre, Apple sadece bağımsız bir modem geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut SoC (System on Chip) tasarımını temel alarak, hücresel donanım işlevlerini entegre eden “daha birleşik” bir çip üzerinde de çalışıyor. Ancak bu çip hakkında şu an için fazla detay mevcut değil. Apple’ın bu projeyi ne zaman tamamlayacağı ve piyasaya süreceği konusunda da net bir bilgi bulunmuyor.

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Apple’ın bu projeye milyarlarca dolar ve milyonlarca saatlik iş gücü yatırması, şirketin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi. Bu çipin başarılı bir şekilde geliştirilmesi, Apple’ın sadece iPhone’lar için değil, diğer ürünlerinde de kendi modemlerini kullanmasını sağlayabilir. Ancak bu, uzun ve zorlu bir süreç olacak gibi görünüyor.