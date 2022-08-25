Apple, İphone 14’ün tanıtım tarihini açıkladı!

Etkinliğin ana gündemi yeni iPhone 14 modeli olacak. Sunumda Apple’ın 6.1 inç boyutunda iPhone 14, 6.7 inç iPhone Max ya da Plus ile 6.1 inç iPhone Pro ve 6.7 inç iPhone Pro Max modellerini tanıtması bekleniyor.

Apple'ın yeni bir iPhone mini modeli tanıtmayacağı söyleniyor.

Yeni modellerde en büyük yükseltmelerin Pro serisinde olması bekleniyor. ABD'li teknoloji platformlarına göre gelebilecek özellikler arasında yeni bir selfie kamerası ve Face ID için özel bir 'oyuk' olacağı belirtiliyor. Ayrıca Pro modellerinde 'her zaman açık' modunun ekleneceği söyleniyor. Bu sayede telefonu kitlediğinizde bile ekranın ön yüzündeki widget'lar görülebilecek. A serisi çiplerinin de sadece Pro modellerinde olacağı belirtiliyor.

Pro modellerinde kameraların 48 megapiksel sensöre sahip olması beklenirken tanıtılacak tüm modellerde ön kameralarda otomatik odaklama özelliği olacak.

Etkinlikte üç yeni Apple Watch ürününün tanıtılması bekleniyor. Apple Watch 8 Serisine vücut ısısını ölçen sensör özelliğinin ekleneceği söylentileri var.

Apple'ın yeni bir AirPod ve iPad modeli üzerinde çalıştığı yorumları da yapılıyor. Şirket bir sürpriz yaparak, iPhone ve Apple Watch ürünlerinin yanı sıra etkinlikte AirPod ve iPod ile yeni Mac Pro ürünlerini de tanıtabilir.