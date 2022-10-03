Apple durdurdu! iPhone kullanıcılarına kötü haber: İOS 16.0 2 özelliklerinde artık imkanı yok!

12 Eylül'de iOS 16'yı kullanıma sunan Apple, yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin bir şekilde durduruyor. Apple'ın bunu müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yaptığı biliniyor. Bu yüzden iOS 16 ve iOS 16.0.1 için aldığı karar çok şaşırtıcı sayılmıyor. Ancak yine iOS 16.0.2'den iOS 16'ya dönmek isteyen iPhone kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecektir.

APPLE'DAN iOS 16 VE iOS 16.0.1 KARARI! DURDURDU

Macrumors'un aktardığına göre, iOS 16.0.2'nin kullanıma sunulmasının ardından Apple, eylül ortasında çıkan iOS 16 ve iOS 16.0.1'i imzalamayı durdurdu. İki sürüm artık imzalanmadığından, iPhone sahiplerinin iOS 16.0.2'yi yükledikten sonra iOS'un bu sürümlerine geçmeleri artık mümkün değil.

Apple , iOS 16'yı birkaç ay süren beta testinin ardından kullanıma sunmuştu. iOS 16'nın önemli yeni özellikler arasında, özelleştirilebilir Kilit Ekranı, iMessage'ları geçici olarak düzenleme veya göndermeyi kaldırma, bazı iPhone'lar için pil yüzdesi, Odak modlarında iyileştirmeler ve daha fazlası yer alıyor.

Apple iOS 16'dan sonra ise iPhone 14 modelleri için bazı hataları gideren iOS 16.0.1'i yayınlamıştı.

GERİ DÖNÜŞLER KAPATILDI

iOS 16 ve iOS 16.0.1'in imzalamasının durdurulması, iPhone kullanıcılarının artık önceki sürüme dönemeyeceği anlamına geliyor.

iOS 16 GÜNCELLEMELERİNİ ALAN CİHAZLAR

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

iOS'un yukarıda belirtilen önceki sürümlerine geçmek artık mümkün olmasa da, Apple'ın iOS 16 ile birlikte iOS 15.7 olarak yayınladığı bir güvenlik güvenlik sayesinde kullanıcıların bir Mac veya PC'ye bağlanarak iOS 15'e geri dönebileceği aktarıldı.

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İşte iPhone İOS 16 ÖZELLİKLERİ

Yeni gelen özelliklere göre, cihazların kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.iPhoneʹlara gelmesi merakla beklenen Always-on display özelliği en sonunda iOS 16 ile birlikte gelirken, bunun yanında widget gibi kullanılabilecek arka plan resimleri de telefonlarda yerini alacak.iMessage’da artık gönderilen mesajı geri alma ve düzenleyebilme imkanı tanıyacak. SharePlay ile ekran paylaşılabilecek. Güncelleme ise iPhone 6S ve alt segment cihazlarda olmayacak.

HARİTA İÇİN DİKKAT ÇEKEN YENİLİKLER

Apple, Haritalar için de yenilikler duyurdu. Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek. iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde ˮSafety Checkˮ isimli bir altyapı geldi.Genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelen yenilikler arasında.

METİN AYRIŞTIRMA VİDEOLARDA DA ÇALIŞACAK

Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.Yeni güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.Apple Watch için bazı ʹfitnessʹ özellikleri de gelen yenilikler arasında dikkat çekiyor.iOS 16 alacak iPhone modelleriiPhone SE (2022)iPhone 13iPhone 13 miniiPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 miniiPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XsiPhone Xs MaxiPhone XriPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone SE (2. nesil)iPod touch (7. nesil)Eylül ayında yapılacak Apple etkinliğinde karşımıza 6,1 inç OLED ekranlı iPhone 14, 6,7 inç OLED ekranlı 14 Max, 6,1 inç 120 Hz OLED ekranlı iPhone 14 Pro ve 6,7 inç 120 Hz OLED ekrana sahip 14 Pro Max modelleri çıkacak.