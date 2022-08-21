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Teknoloji 'Apple-1' 667 bin dolara alıcı buldu
Teknoloji

'Apple-1' 667 bin dolara alıcı buldu

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kullandığı Apple-1'in prototipi açık artırmada 677 bin dolara alıcı buldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 00:50:00 -
'Apple-1' 667 bin dolara alıcı buldu

Ana kartı çalışmıyor, güç ünitesinde çatlak var. Eksik parçalarına, üzerinde küçük çiziklere ve darbelere rağmen koleksiyoncular için oldukça değerli.

Teknoloji devi Apple'ın protoip bilgisayarı "Apple-1" açık artırmaya çıktı, 677 bin dolara alıcı buldu.

İlk Apple bilgisayar prototipi olan "Apple-1", 1976 yılında, şirketin kurucusu Steve Jobs ve ortağı Steve Wozniak tarafından geliştirildi.

Wozniak bilgisayarı kendi elleriyle lehimleyerek birleştirdi. Jobs da prototipi kendisi kullandı. Prototip yıllar sonra ilk kez açık artırmaya çıkarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ismini vermek istemeyen bir kişi tarafından 677 bin dolara satın alındı.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kullandığı Apple-1'in prototipi açık artırmada 677 bin dolara alıcı buldu.

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