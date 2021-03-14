AP'nin Türkiye kararı teröristbaşını sevindirdi!

Avrupa Parlamentosu (AP), önceki gün Suriye'de iç savaşın başlamasının 10’uncu yıldönümü vesilesiyle yayınladığı karar tasarısında, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) “müttefik” olarak kabul edirken, Türkiye'nin bölgeyi “yasa dışı şekilde işgal ettiği” yönünde skandal bir ifadeye imza attı. Aynı zamanda karar tasarısında, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi gerektiği savunuldu. Bölgeyi teröristlerden temizlemek için en etkin mücadeleyi yürüten Türkiye'ye karşı bu kararı alan AP'nin, binlerce sivili katleden DSG'yi müttefik kabul etmesi Ankara'nın tepkisine neden oldu.

DSG Genel Komutanı, teröristbaşı Mazlum Abdi, AP'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada memnuniyetini dile getirdi. AP'nin teröristleri sevindiren kararına ilişkin açıklama yapan Abdi, "AB Parlamentosu’nun yasadışı Türk işgal güçlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.