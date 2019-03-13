AP'nin skandal kararına Türkiye'den açıklama!
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile olan müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesinin ardından AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu" dedi.13 Mart 2019 Çarşamba 19:51
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi.
Karara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik "Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu’nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya." dedi.
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