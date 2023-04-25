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Spor Apar topar bölgeye geliyor... Panenka sonrası işler fena karıştı!
Spor

Apar topar bölgeye geliyor... Panenka sonrası işler fena karıştı!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 10:11:00 -
Apar topar bölgeye geliyor... Panenka sonrası işler fena karıştı!

Sport Italia'nın haberine göre; G.Saray'ın golcüsü Icardi, İtalya'ya dönebilir. Juventus, Arjantinli yıldız forveti uzun zamandır takip ediyor.

Sport Italia'nın haberine göre; G.Saray'ın golcüsü Icardi, İtalya'ya dönebilir. Juventus, Arjantinli yıldız forveti uzun zamandır takip ediyor.

G.SARAY'IN sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sport Italia'nın haberine göre; G.Saray'ın golcüsü Icardi, İtalya'ya dönebilir.

Akşam'a göre; Juventus, Arjantinli forveti uzun zamandır takip ediyor. SarıKırmızılı Yönetim de 30 yaşındaki golcünün bonservisini almak için Fransız ekibi ile görüşmelere devam ediyor. PSG, Icardi'nin bonservisi için 15 milyon euro istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, sezon sonunda şampiyonluk yaşanması durumunda Icardi'yi kadroya katmak için tüm imkanları seferber edecek. Başarılı golcü yıllık 6 milyon 750 bin euro kazanıyor.

Bu paranın 6 milyon eurosunu PSG ödüyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Icardi, bu sezon G.Saray forması altında 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

PANENKA FİYASKOSU!

AVRUPA basını, Mauro Icardi'nin Karagümrük maçında başarısız olan Panenka penaltısını gündeme taşıdı. Yapılan haberlerde "Icardi'nin Panenka fiyaskosu" yorumu yapıldı. Icardi, ligde daha önce Giresunspor ve Kayserispor maçlarında da birer penaltı kaçırmıştı.
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