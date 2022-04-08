AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022! MEB 2022 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. AÖL 2. dönem takviminin tamamlanmasından sonra şimgi gözler AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav takviminde. AÖL 2.dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık ile 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek öğrenciler ‘AÖL kayıt yenileme ne zaman, başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? sorularını sormaya başaldı.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

2021 2022 eğitim öğretim yılı MEB AÖL kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan 2022 tarihinden 29 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

AÖL kayıt yenileme işlemini kimler yapacak?

01 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerimizden, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL kayıt yenileme nereden yapılacak?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar

Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - 2. Dönem Sınavları sona erdi. Şimdi gözler AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak. AÖL 3. dönem sınavlarının tarihleri kesin olarak belli olmamakla birlikte Temmuz ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır. Temmuz ayında yapıcak olan AÖL 3. dönem sınavın tarihi belli olur olmaz burada yer alacaktır. AÖL 3. dönem kayıt yenileme kılavuzu için tıklayın