AÖL kayıt yenileme son dakika ne zaman?

Açık öğretim lisesine kayıtlar nasıl yapılır? Liseyi dışardan kimler okur? Açık lise okumanın şartları neler? İşte detaylar.

İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lisesine kayıt yaptırabilirler.

Açık öğretim lisesine kayıtlar nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine AÖL İLK KAYIT ya da AÖL YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.

Açık öğretim lisesine kayıt için gerekli belgeler neler?

AÖL ilk kayıt için gerekli belgeler:

e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. 8 Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).