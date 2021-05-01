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Eğitim AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3.dönem kayıt yenileme bitti mi?
Eğitim

AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3.dönem kayıt yenileme bitti mi?

AÖL kayıt yenileme tarihleri | Açıköğretim lisesi öğrencileri 3.dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme bitti mi? 3. dönem kayıt tarihleri AÖL

Yeniakit Publisher
2021-05-01 16:20:00 -
AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3.dönem kayıt yenileme bitti mi?

Eğitim hayatlarına açıköğretim lisesinde devam edenler 3.dönem kayıt yenileme takvimini araştırmaya başladı. Peki, AÖL k3.dönem kayıt yenileme başladı mı?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3.dönem kayıt yenileme bitti mi?

Açık öğretim lisesi 3.dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan Pazartesi günü başladı. Kayıt yenileme işlemleri 10 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Ancak tam kapanma sebebiyle kayıt yenileme dönemine ara verildi. AÖL kayıt yenileme işlemi 17 Mayıs'a kadar yapılmayacak. Kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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