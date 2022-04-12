AÖL kayıt yenileme 3. dönem! Açık öğretim lisesi kayıt yenileme tarihleri ne zaman ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme işlemi ve ders seçimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. dönem kayıt yenileme kılavuzunu yayınladı. MEB'den yapılan açıklamaya göre öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olanlar AÖL kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacaklar. Peki açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL2022 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Peki, AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitiyor? İşte, Açık Öğretim Lisesi 2022 ders seçimi ve kayıt tarihleri hakkında bilgiler.

MEB 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi-AÖL 2022 3. dönem sınavı 01 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 11 Nisan ile 29 Nisan arasında gerçekleştirilecek.

AÖL kayıt yenilemeyi kiler yapacak?

AÖL kayıt yenilemeyi kimler yaptıracak? 01 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerimizden, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL kayıt yenileme nereden yapılacak?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde AÖL kayıt yenileme işlemi yapılacaktır.

AÖL ders seçimi nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabileceklerdir. AÖL başvuru kılavuzu için tıklayın