AÖL ek sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından açık öğretim, mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liseleri ile bu liselerin yurt dışı programlarında 8 dönem ve üzerinde kayıtlı olanlar ile üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan açık öğretim öğrencilerine ek sınav hakkı verildi. AÖL ek sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL ek sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL ek sınav yerleri henüz belli olmadı. Bir önceki sınavlara baktığımızda sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden bir hafta önce açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2019 AÖL ek sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AÖL ek sınavı ne zaman?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılabileceği ek sınav ise 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihinde yapılacak.

AÖL ek sınavı mezuniyet şartları neler?

- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

- Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

- Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.