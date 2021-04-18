Açık lise sınavları son günlerde açık öğretim öğrencileri tarafından sıkça araştırıldı. "Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman, online mi olacak?" sorusuna pek çok kişi cevap aradı. AÖL sınavları nasıl olacak? Online mi, yüz yüze mi? Açık lise sınavı ne zaman? İşte yanıtı...

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak 2021?

AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri için ise henüz AÖL ya da MEB'ten resmi bir açıklama yapılmadı..

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.