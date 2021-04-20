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Eğitim AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı?
Eğitim

AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı?

Açık lisede okuyanlar AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi başta olmak üzere 3. dönem AÖL ders seçimi, AÖL 3. dönem sınav giriş belgesinin açıklanma tarihi ve AÖL 3. dönem sınav tarihi de sorgulanıyor. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 16:08:00 - 2021-04-20 16:10:58
AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı?

Liseyi açık öğretim olarak okuyanlar MEB AÖL 3. dönem sınav takvimini araştırıyor. AÖL 2. dönem sınav maratonunu tamamlayanlar şimdi de Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına hazılık yapıyor. 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında, 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.

MEB AÖL 3. dönem sınav takvimi

aöl 3. dönem kayıt yenileme ve aöl sınavı

AÖL kayıtları nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir. 

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar, 

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, 

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar, 

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf  bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.

AÖL’den nasıl mezun olunur?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

AÖL ders seçme işlemi nasıl yapılır? Öncelikle http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığı seçilir. Güvenlik kodu alanına resimde görülen sayı, öğrenci numara alanına öğrenci numarası veya T.C numarası,  şifre alanına öğrenci şifresi yazılarak Giriş butonu tıklanır.

Sol tarafta ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülü seçilir. Açılan sayfada seçilebilecek derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında birinci dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki mavi simge tıklanır. Seçilen dersler bir alt tabloda görülecektir

Ders seçme işlemine öncelikle zorunlu dersler seçerek başlanır. Zorunlu dersler seçildikten sonra hala ders seçme hakkınınız var ise seçmeli derslerden de ders seçilebilir. 35 kredi tamamlanana kadar ders seçimi işlemine devam edilir. Toplamda seçilebilecek kredi miktarına ulaşılınca sistem ''Bu dönem için belirlenen kredi miktarı kadar ders seçtiniz'' uyarısını yapacaktır.

Ders seçim sırasında oturum numaraları seçilecek derslerin yan tarafında yazmaktadır. Sınavı daha verimli ve zamanı düzenli kullanabilmeniz için ders seçimi yaparken bu oturumlara da dikkat edilmelidir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir

Daha alt bir dönemde ortak dersin olduğu halde bir üst dönemden ortak ders seçmeye sistem izin vermez Bu durumda önce alt dönemin dersini seçip ders seçme işlemine bu şekilde devam edilmelidir.

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