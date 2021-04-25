AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?
AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 19 Nisan tarihi itibariyle sona eren sınavlara katılım gösteren yurt genelindeki binlerce öğrenci 2021 AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularına yanıt aramakta. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için AÖF sınav sonuçları geri sayımı sürüyor. 31 Mart'ta tamamlanan başvuruların ardından bahar dönemi ara sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Önceki yıl, 4-5 gün içerisinde AÖF sınav sonuçları erişime açılmıştı.
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erdi. Sonuçların kesin olarak ne zaman açıklanacağı henüz Anadolu Üniversitesi Açıköğeretim Fakültesi tarafından duyurulmadı.
Ancak geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.