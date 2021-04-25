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Eğitim AÖF sınav sonuçları açıkladı mı?
Eğitim

AÖF sınav sonuçları açıkladı mı?

AÖF vize sınavlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamalar için heyecanlı bekleyiş sürerken sınavlara giren öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıkladı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 19:05:00 -
AÖF sınav sonuçları açıkladı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde eğitimine devam eden öğrenciler, geçtiğimiz günlerde vize sınavlarına girdiler. Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıkladı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı mı?

AÖF sınav sonuçları açıkladı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurumdan söz konusu sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir tarih bilgisi verilmese de önceki sınav sonuçlarının açıklandığı tarih baz alınarak tahminler yürütülüyor.

Geçtiğimiz AÖF sınavları 25 Ocak tarihinde sona ermiş ve sonuçları ise 30 Ocak tarihinde açıklanmıştı.

Dolayısıyla gözler 24 Nisan tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 26 Nisan 2021 Pazartesi gününe çevrildi.

 

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