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AÖF kayıtları ne zaman? 2019 2020 AÖF kayıt ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme ücreti 2019. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi kayıtlarının ne zaman yapılacağı ve AÖF ilk kayıt ücretlerinin ne kadar olacağı Açıköğretim Fakültesinde okuyacak öğrenciler tarafından merak ediliyordu. AÖF 2019 kayıt tarihi ve kayıt ücretleri açıklandı. Buna göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ön lisans ve lisans programları için 265 ile 550 lira arasında ücret ödeyecek.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:01
AÖF kayıtları ne zaman? 2019 2020 AÖF kayıt ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtlarının ne zaman yapılacağı ve AÖF ilk kayıt ücretlerinin ne kadar olacağı Açıköğretim Fakültesinde okuyacak öğrenciler tarafından merak ediliyordu. AÖF 2019 kayıt tarihi ve kayıt ücretleri açıklandı. Buna göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ön lisans ve lisans programları için 265 ile 550 lira arasında ücret ödeyecek.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-12 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.

Daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. 13 Eylül Cuma günü ise mazeretli olanların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. İkinci üniversite kayıtları ise 2 Eylül’de yapılmaya başlanacak.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:01
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