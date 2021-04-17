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Eğitim AÖF final sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bahar dönemi ara sınavları için sona yaklaşılırken final sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Salgın nedeniyle online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavları 19 Nisan tarihi itibariyle sona erecek. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:14:00 -
AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF bünyesinde öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için bahar dönemi sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde başladı. Online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilen AÖF sınavlarının nereden, nasıl girilerek yapıldığı merak konusu oldu.

AÖF online (çevrim içi) sınavlara nasıl girilir?

Söz konusu sınavlara internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapılabilmektedir.

Öğrenciler, AÖF 2. ve 6. yarıyıl dersleri sınavlarını 10-11-12 Nisan tarihlerinde tamamladı.

4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 17 Nisan tarihi itibariyle yani bugün başladı. Söz konusu 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları 19 Nisan tarihinde tamamlanacak. Öğrenciler, bahar dönemi ara sınavları için sona yaklaşılırken AÖF final sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF final sınavları ne zaman?

Üniversite tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖF final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde online (çevrim içi) ortamda uygulanacak.

Bahar dönemi sınavlarının sona ermesinin ardından yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

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