AÖF DGS kayıt ne zaman 2021? DGS 2021 AÖF kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıldı. DGS tercihlerini gerçekleştiren adaylar 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte DGS kayıtlarını gerçekleştirecek. Tercihlerini AÖF DGS programlarından yana kullanan adaylar 2021 DGS AÖF kayıt tarihelrini merak etmeye başladı. Peki AÖF DGS kayıtları ne zaman? AÖF DGS bilgisayar kayıtları ne zaman yapılacak? İşte AÖF 2021 DGS kayıt tarihileri.

AÖF 4 yıllık DGS programları

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2021-2022 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2021 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Adaylar, 2021-DGS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Adayların DGS kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. AÖF DGS lisans programlar için tıklayın

2021 DGS kayıtları ne zaman?

AÖF DGS Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 27 Eylül 01 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF DĞS kayıtları nasıl yapılacak?

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır. Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, 2021-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir. AÖF DGS kayıt yapmak için tıklayın