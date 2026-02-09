Antonio Jose Seguro Portekiz'de cumhurbaşkanı oldu

Görevden ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, seçim zaferi dolayısıyla Seguro’yu telefonla arayarak tebriklerini ilettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada De Sousa’nın Pazartesi günü öğleden sonra Seguro’yu Belem Sarayı’nda kabul edileceği belirtildi.



Açıklamada Cumhurbaşkanı De Sousa’nın 9 Mart tarihi itibarıyla görevi devralacak Seguro’ya başarı dileklerini ilettiği ve kurumsal geçişin sorunsuz bir şekilde sağlanması için çalışmaya hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla Seguro’nun seçim zaferini kutlayarak, "Portekiz Cumhurbaşkanı seçilmeniz dolayısıyla sizi tebrik ederim. Portekiz vatandaşları, iradelerini ortaya koydu ve fırtınaların yol açtığı yıkıma rağmen dikkate değer bir demokratik dayanıklılık sergiledi. Portekiz’in paylaştığımız Avrupa değerleri adına yükselen sesi, güçlü kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Portekiz’de son günlerde art arda yaşanan fırtınalar, seçmenleri sandığa gitmekten alıkoymadı. Katılım oranı, bazı küçük belediyelerin sel nedeniyle oy vermeyi bir hafta ertelemek zorunda kalmasına rağmen 18 Ocak’taki ilk turla yaklaşık olarak aynı seviyede gerçekleşti. Son verilere göre seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 50,11 oldu.

Seçimin ocak ayında yapılan ilk turunda 11 aday yarışmış, Seguro yüzde 31,1 oranında oy alarak en fazla oy alan aday olurken, Ventura yüzde 23,5 seviyesinde kalarak ikinci sırada yer almıştı. Bu şekilde seçim, hiçbir aday yeterli oy oranına ulaşamadığı için ikinci tura kalmıştı. 63 yaşında tecrübeli bir politikacı olan Seguro, ılımlı, istikrarlı ve uzlaşmacı bir siyasi çizgi benimsiyor.

2001-2002 yılları arasında devlet bakanlığı ve 2011-2014 yılları arasında Sosyalist Parti’nin liderliğini üstlenen Seguro, popülist söylemlerden özellikle kaçınması ve cumhurbaşkanının dengeleyici ve yatıştırıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini savunan çizgisiyle biliniyor.



Ventura, ikinci tura kalmayı başaran ilk aşırı sağcı aday oldu

2019’da kurulan ve geçtiğimiz yıl mayıs ayındaki genel seçimde ana muhalefet haline gelen Chega (Yeter) partisinin kurucusu olan Andre Ventura, Portekiz’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalmayı başaran ilk aşırı sağcı aday oldu. Ventura ve partisi Chega’nın kısa sürede elde ettiği çıkış, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Portekiz’de de aşırı sağın yükselişine işaret etti. Ventura, seçim kampanyası sürecinde göçü ve ülkede çalışan yabancı işçileri hedef almıştı.

"Portekiz bizim" diyen Ventura’nın seçim afişlerinde "Burası Bangladeş değil" ve "Göçmenlerin, sosyal yardım alarak yaşamalarına izin verilmemeli" gibi mesajlar dikkat çekmişti.