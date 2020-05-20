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Ekonomi

ANTBİRLİK buğday alım fiyatını 1 lira 66 kuruş olarak açıkladı

Arpa alım fiyatının kilosu 1 lira 30 kuruş olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:06:38 -
ANTBİRLİK buğday alım fiyatını 1 lira 66 kuruş olarak açıkladı

ANTALYA (AA) - Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), 2020 sezonu buğday kilogram alım fiyatını 1 lira 66 kuruş olarak açıkladı.

ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, iki yıldır ülkede en yüksek buğday alım fiyatını Antalyalı çiftçilere verdiklerini belirtti.

Bu yıl da açıkladıkları buğday fiyatıyla üreticilere erken bayram sevinci yaşattıklarını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Yeni dönem buğday alım fiyatının kilosu 1 lira 66 kuruş. Arpa alım fiyatımız da kilosu 1 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Fiyatlar çiftçilerimize hayırlı olsun. Ülke genelinde olduğu gibi Antalyalı çiftçiler de yeni tip koronavirüse rağmen üretimi sürdürdü. Zor şartlar altında üretim yaptılar. Yıl boyunca çok çalıştılar. Üreterek ülkeye ve millete hizmet ettiler. Emeklerinin karşılığı olarak fiyatlarımızı yüksek tutmaya çalıştık. Buğdayın kalitesine göre fiyat farkı olur. Bereketli bir sezon geçirdik. Bayram öncesi açıklanan buğday fiyatı üretici çiftçileri memnun edecektir. Bayram sonu Antalya'da hasat döneminin başlayacak."



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