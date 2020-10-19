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Spor Antalyaspor'un üç yeni transferi ilkleri yaşadı
Spor

Antalyaspor'un üç yeni transferi ilkleri yaşadı

Alman futbolcu Sidney Sam, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü attığı Gaziantep FK maçında kırmızı kart gördü - Brezilyalı defans oyuncusu Naldo ile 21 yaşındaki sağ bek Mert Yılmaz, Antalyaspor'daki ilk performanslarını sergiledi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:16:01 -
Antalyaspor'un üç yeni transferi ilkleri yaşadı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferlerinden Alman futbolcu Sidney Sam, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü attığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach'ta forma giyen, yeni sezon öncesi Fraport TAV Antalyaspor'un kadrosuna kattığı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sam, Süper Lig'in 5. haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK karşılaşmasında yeni takımıyla üçüncü resmi maçına çıktı.

Gaziantep FK maçının 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran ve Antalyaspor'daki ilk golüne imza atan Alman futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında ise kırmızı kart gördü.

Aynı maçta hem gol sevinci hem de kırmızı kartla oyun dışı kalmanın üzüntüsünü yaşayan Sidney Sam, daha önce ligde Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında toplam 46 dakika süre almıştı.


- Naldo ile Mert Yılmaz ilk kez forma giydi


Antalyaspor'un yeni transferlerinden Brezilyalı defans oyuncusu Naldo ile sağ bek Mert Yılmaz, kırmızı-beyazlı formayla ilk resmi maçlarına Gaziantep FK karşısında ilk 11'de çıktı.

Geçen sezon İspanya 1. Futbol Ligi'nde Espanyol forması giyen 32 yaşındaki Naldo, yeni takımının Gaziantep FK ile yaptığı maçta 90 dakika süre aldı.

Antalyaspor'da ilk kez forma giyen ve ilk 11'de yer alan bir başka oyuncu, 21 yaşındaki Mert Yılmaz oldu.

Fraport TAV Antalyaspor'a transferi Almanya 3. Lig takımlarından Bayern Münih II'den gerçekleşen Mert, Gaziantep FK maçının 81. dakikasında yerini Dever Orgill'e bıraktı.

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