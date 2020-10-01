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Spor Antalyaspor'dan en iyi sezon başlangıcı
Spor

Antalyaspor'dan en iyi sezon başlangıcı

Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek 7 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı - Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün: - "İlk üç haftada zorlu rakiplerimize karşı kaybetmeyerek 7 puan kazanmak çok önemli"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:18:53 -
Antalyaspor'dan en iyi sezon başlangıcı

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Fraport TAV Antalyaspor'da, kulüp tarihinde Süper Lig'deki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor.

Ligde 25. sezonuna giren ve geçen sezonu yenilmezlik rekorlarını geliştirerek tamamlayan kırmızı-beyazlılar; Nuri Şahin, Sidney Sam, Dever Orgill, Naldo, Serdar Gürler, Omar Imeri, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Özkan, Ali Eren İyican, Mert Yılmaz ile güçlendirdiği kadrosuyla yeni sezonun iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdi.

Antalyaspor, 2020-2021 sezonuna 13 Eylül'de Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenerek üç puanla başlangıç yaptı.

İkinci hafta mücadelesinde 19 Eylül'de Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Akdeniz temsilcisi, ligin 3. haftasında 28 Eylül'de konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ilk 3 haftada 7 puana ulaşan kırmızı-beyazlı takım, bu sonuçla kulüp tarihinde Süper Lig'de en iyi sezon başlangıcına da imza atmış oldu.

Antalyaspor, ligde geride kalan üç haftadaki mücadeleler sonucunda 7 puana ulaşan 5 takımdan biri olarak dikkati çekiyor.


- Yakaladıkları iyi havayı sürdürmek istiyorlar


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, yeni sezona güzel sonuçlarla başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Takım olarak yakaladıkları iyi havayı sezon boyu sürdürmek istediklerini belirten Süğlün, şöyle konuştu:

"İlk üç haftada zorlu rakiplerimize karşı kaybetmeyerek 7 puan kazanmak çok önemli. Bu anlamlı sonuçları tüm Antalyaspor camiasına ve taraftarına armağan eden teknik direktörümüz Tamer Tuna ve tüm futbolcularımızı, bu başarıdaki önemli katkılarından dolayı ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve ekibi olarak Antalya'mızın önemli marka değerlerinden olan Antalyaspor'un yükselişi için var gücümüzle çalışıyoruz. Takımımıza yaptığımız nokta transferler de bunun bir göstergesidir. Antalyaspor'un Süper Lig'de başarılarına devam edeceğine canıgönülden inanıyoruz."

- Kırmızı-beyazlıların 25 sezonda ilk 3 haftalık performansı

Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki ilk üç haftada oynadığı maçlar sonucunda oluşan performans ve puan tablosu şöyle:

Sezon Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan
1982-1983 0 2 1 2
1983-1984 0 2 1 2
1984-1985 0 1 2 1
1986-1987 1 0 2 3
1994-1995 0 0 3 0
1995-1996 1 1 1 4
1996-1997 1 1 1 4
1997-1998 1 2 0 5
1998-1999 0 2 1 2
1999-2000 1 0 2 3
2000-2001 1 1 1 4
2001-2002 0 1 2 1
2006-2007 0 3 0 3
2008-2009 0 1 2 1
2009-2010 2 0 1 6
2010-2011 0 2 1 2
2011-2012 2 0 1 6
2012-2013 2 0 1 6
2013-2014 0 2 1 2
2015-2016 2 0 1 6
2016-2017 0 1 2 1
2017-2018 0 2 1 2
2018-2019 1 1 1 4
2019-2020 1 1 1 4
2020-2021 2 1 0 7

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