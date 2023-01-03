Antalyaspor katledildi! Bakalım konuşmalarda “ofsaytımsı” şeyler var mı?

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'un, Fenerbahçe ile oynadığı maçın duraklama anlarına Fernando'nun gol pozisyonu damga vurdu. Brezilyalının golü iptal edildi, tartışmalar alevlendi.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 90+8. dakikasında maç 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sürerken Antalyaspor, Fernando'nun golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Yapılan incelemelerin ardından ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Golün iptal edilmesinin ardından Antalyaspor cephesinden hakeme sert tepkiler geldi. Maçın ardından kırmızı-beyazlı futbolcular hakeme itirazda bulunurken Nuri Şahin oyuncularına soyunma odasına gitmeleri konusunda uyardı.

Ahmet Çakar: Antalya katledildi

Eski hakem Ahmet Çakar, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iptal edilen golü değerlendirdi.

Çakar, paylaşımında, "Türk hakemliği rezilliğe devam ediyor. Bu gece de Antalya katledildi. Ne ofsaytı lan. Nasıl ofsayt… MHK defolun gidin. Türkiye de ciddi bir kaos yaratıp bişeyler deniyorsunuz..ofsayt diye golü iptal ettiniz.Nasıl ofsayt. Şimdiii TFF Var kayıtlarını yine açıklayacaksınız. Bakalım konuşmalarda “ofsaytımsı” şeyler var mı?" ifadelerini kullandı.

TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen ise iptal edilen gol pozisyonu için "Son dakika iptal edilen golde verilen ilk açıda Antalyalı oyuncunun aktif alanda olmadığını düşündüm. Sonraki açıdan Haji Wright'ın pozisyonu bizim önümüze getirildi. Bizim önümüze ilk başta getirilmeliydi o pozisyon. Ofsayt kararı doğru." dedi.

Deniz Ateş Bitnel: Ofsaytımsı ama ofsayt değil

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Antalyaspor'un attığı gol de ofsaytımsı ama ofsayt değil." yorumunda bulundu.

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.