Antalyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Galatasaray kadrosu!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu’nda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor – Galatasaray mücadelesini Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. mücadelenin dördüncü hakemi Onur Özütoprak.

Antalyaspor Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Antalyaspor Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemi Yasin Kol olacak. Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 51 kez mücadele etti.

Antalyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek. Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 51 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılarda 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 13 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 100 golüne, Antalyaspor 46 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Galatasaray'ın Antalyaspor kadrosu

Süper Lig 'in son haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak Galatasaray 'ın kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin Antalyaspor maçı kadrosuna Arda Turan kadroya dahil edilmedi.

Süper Lig puan durumu