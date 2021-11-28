  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı
Spor

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:17:00 -
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

20. dakikada Davidson'un ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

61. dakikada Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

65. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. 59. dakikada karşılaşmadaki ilk sarı kartını gören Tayfur Bingöl, 6 dakika sonra Doğukan Sinik ile girdiği ve yerde kaldığı mücadele sonrası gösterdiği tepkiden dolayı hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

68. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mukairu, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın solundan filelere gönderdi: 2-0.

80. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Marafona iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada Antalyaspor üçüncü golü buldu. Güray Vural'ın sağ kanattan pasında Floranus, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

Antalya derbisinin kazananı 3-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yargı'ya geçen Hüseyin Avni Danyal'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması
Medya

Yargı'ya geçen Hüseyin Avni Danyal'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması

ATV'de bir döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'a dizinin son durumu soruldu.
Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!
Siyaset

Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk vatandaşı için, DSÖ'ye sunduğu, "..
Türk ve Osmanlı düşmanı Pakistanlı aktris rezil oldu
Dünya

Türk ve Osmanlı düşmanı Pakistanlı aktris rezil oldu

Pakistanlı aktris Iffat Omar, Müslüman general Selahaddin Eyyubi hakkındaki sözleri sebebiyle ülkede büyük tepki çekti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay