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Yerel Antalya'da yangın! Tarlalara sıçradı: Ekipler olay yerinde
Yerel

Antalya'da yangın! Tarlalara sıçradı: Ekipler olay yerinde

Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın tarlalara sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere halen müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 15:41:00 -
Antalya'da yangın! Tarlalara sıçradı: Ekipler olay yerinde

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkız Mahallesi’nde kullanılmayan bir mağazada bilinmeyen bir sebeple çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Geniş alana yayılan yangına helikopter ile havadan söndürme çalışmaları yapılırken karadan da müdahaleler sürüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangın bölgesine, traktörlerle su taşıyor.

Cam patlama seslerinin geldiği yangının, şiddetli rüzgar ile birlikte ormanlık alana doğru ilerlediği bildirildi.

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Yorumlar

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allah hayvanlara yardım eylesin amin
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